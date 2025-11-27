【香港＝遠藤信葉】香港北部の大埔区の高層マンション群で２６日に発生した火災で、香港当局は２７日午前、少なくとも４４人が死亡したと発表した。２７９人と連絡が取れなくなっているという。香港の警察当局は、マンションの修繕工事を請け負っていた会社に重大な怠慢があったとして、会社の幹部３人を過失致死の疑いで逮捕した。