俳優の比嘉愛未（39）が、無防備なプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】海での開放的な姿＆無防備なプライベートショット2025年4月21日に更新したInstagramで、「海とタコスとジンソーダ」と、地元・沖縄の海を満喫する開放感あふれる姿を公開していた比嘉。「海が似合いますね」「裸足なのがすごくいいです」など、話題になっていた。無防備なプライベートショットに反響「まってた」「格別」11月