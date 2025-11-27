男性６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳが“光と闇”をさらけ出した。デビュー１３周年記念日の２１日に公開された初ドキュメンタリー映画「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ：ＴｈｅＤｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ」では、メンバー卒業で新体制を迎えたグループの実情を描いた。明るいパブリックイメージとは異なる涙や葛藤も飛び出し、ファンもリアルを知ることになった衝撃作。リーダー・白濱亜嵐（３２）も本音をさら