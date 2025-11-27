北紡は４日続伸。２６日取引終了後、ＳＢＩグループのＳＢＩデジタルファイナンスが提供する暗号資産レンディングサービスを活用し、保有するビットコインの運用を開始すると発表した。安全性と利回りの両立を図りながら、資産運用戦略の高度化と持続的な企業価値の向上を目指していく。同社は７月からビットコインの購入を開始しており、取得したビットコインの有効活用としてレンディングを含む運用手法を検討する