カヤックは高い。２６日取引終了後、取得上限７０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．３％）とする自社株買いを実施すると発表した。２７日朝の東京証券取引所の終値取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－２）で買い付けの委託を行う。この発表が手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS