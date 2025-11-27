ラサ商事が５連騰。年初来高値を更新した。同社は２６日の取引終了後、取得総数１０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．９０％）、取得総額２億円を上限とする自社株買いの実施を発表。これを材料視した買いが入ったようだ。取得期間は１２月１０日から２６年３月３１日までとする。 出所：MINKABU PRESS