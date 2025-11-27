ジャパンエンジンコーポレーションや赤阪鐵工所が大幅高。造船関連銘柄の一角に買いが集まっている。日本経済新聞電子版が２６日夜、「日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運大手３社が次世代船開発で造船大手と連携する」と報じた。更に同日夕に「国土交通省は造船業の設備投資を支援する『造船業再生基金』を設ける」とも伝えている。造船業の支援に関する報道が相次ぎ、株価の刺激材料となった。内海造船やダイハツ