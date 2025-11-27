Ｎｏ．１はグループの総合力を発揮して顧客企業のビジネスと成長を支援。事業領域拡大に向けた積極投資を早いペースで実行しており、Ｍ＆Ａによって成長を加速させている。 足もとでは企業経営における課題を解決する「Ｎｏ．１ビジネスサポート」の提供先が順調に増加しており、価格改定で平均顧客単価が上昇。また、３社（アイ・ステーション、進々堂商光、ＬＧＩＣ）を連結子会社化したことも寄