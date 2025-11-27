レナサイエンスは３日続伸している。２６日の取引終了後、局所進行非小細胞肺がんに対する初回標準治療である化学放射線療法と免疫チェックポイント阻害薬による地固め療法について、ＰＡＩ－１阻害薬「ＲＳ５６１４」併用療法の治験に関する契約を同日に締結したと発表しており、買い材料となっている。広島大学をはじめとする１２医療機関と次相医師主導治験として２０２６年４月から３０年３月にかけて実施する。レナに