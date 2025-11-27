Image: Amazon 僕はコロナ一択。灯油の圧倒的な熱量で、広い部屋もパワフルに温めてくれる石油ファンヒーター。僕の家も冬のメイン暖房として石油ファンヒーターを採用しています。あったかいは正義です。ただ、石油ファンヒーターっていくつかのメーカーが出していますよね。どのメーカーも特徴があって、何を重視するか？で決め手が変わりますけど、中でも「ランニングコスト」を重視して