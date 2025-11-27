【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）MVが、11月27日8時27分にYouTube1億回再生を突破。9月15日に公開されてから、73日での1億再生達成となり、「Lemon」の105日を大幅に超え、自身最速での突破となった。また、YouTubeの“人気1位のMV”を、公開より72日間のうち67日間1位をキープし続けるという快挙も達成した。 ■YouTube上で1億回再生を突