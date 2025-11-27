江川卓「空白の一日」の代償（前編）江川卓伝連載一覧はこちら＞＞見たこともないほど伸びのある剛速球と、鋭く落ちるカーブで三振の山を築き上げ、作新学院（栃木）時代には完全試合やノーヒットノーラン、連続無失点など数々の記録を打ち立てた江川卓。法政大でも４連覇を含む５度の優勝に貢献し、東京六大学リーグ歴代２位の通算47勝をマーク。その後、プロ野球史に残る前代未聞の出来事──「空白の一日」を経て、巨人へ