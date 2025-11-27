ブルージェイズと契約合意した先発投手シース＝10月（ゲッティ＝共同）米大リーグのブルージェイズが、ダルビッシュと松井の所属するパドレスからフリーエージェントになった先発投手シースと7年総額2億1千万ドル（約327億6千万円）で契約に合意したと26日、リーグ公式サイトが伝えた。29歳のシースは、今季32試合に登板し8勝12敗、防御率4.55。5年連続で165回以上を投げ、210奪三振以上を記録している。（共同）