アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス近くで州兵2人が銃撃されました。現場から中継です。事件現場はホワイトハウスからわずか500メートルほどの距離にあります。現地時間26日午後、2人の州兵が撃たれました。警察が現場検証を続けています。銃撃されたのは治安対策でウエストバージニア州から派遣されていた州兵で、重傷だということです。地元当局は現場で容疑者1人を拘束していて、「単独犯とみられ、現場で負傷し、病院に