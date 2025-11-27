吉本新喜劇GM・間寛平（76）と青春パンクロックバンド「ガガガSP」がコラボして、世代を超えて元気を届けるスペシャル楽曲をリリースすることが27日、大阪ミナミのなんばグランド花月（NGK）で発表された。曲名は「KanpeiCalling」。寛平は「紅白歌合戦に出たい」と鼻息も荒い。12月24日に配信開始し、CDをリリースする。黒のジャケットに古着のジーンズ姿で登場した寛平。進む高齢化社会で「おっちゃん、おばちゃんをロック