漫才コンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が26日までにインスタグラムを更新。長男夫婦のウエディングドレスフォトを公開した。モモコは「さて、さて、来年3月に長男が披露宴をしますが、その前撮りという撮影をしたみたいなんですが、長男のインスタだけだったのにネットニュースになってびっくり!!」と驚き、長男・仁一郎さんと妻のウエディングドレスフォトを公開。2人は和服に身を包み、仲むつまじい様子を見せている。モモコは