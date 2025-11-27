ゴールデンボンバー樽美酒研二（44）が26日、インスタグラムを更新。体調不良の原因を打ち明けた。樽美酒は21日の更新で原因不明のじんましんが発症し、血液検査を行ったことを報告。最新の投稿で、検査結果の記された表ををアップし「食べ物のアレルギーはゼロでした血液検査もほぼ問題無しとのことでした。貧血、生活習慣病、肝臓膵臓も問題ないそうです」と記した。続けて「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ