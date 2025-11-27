俳優の小沢和義（60）が26日までにインスタグラムを更新。上海で予定していた映画撮影が流れたことを明かした。「年末迄はバタバタ、ドタドタまぁ良い事か」と近況をつづった。「そして、来年決まってた上海での映画撮影が流れたまぁこのご時世しょうがないね」と報告した。「でも、次に来てももう受けない国の政治体制自体が理解出来ないしね」とし「是非、高市総理には理念を持ってキッチリと主張して続けて欲しい頑張れ