TBS¶áÆ£²Æ»Ò¡Ê¤«¤³¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬26Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖSCALPDpresentsÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¤«¤ó¤­¤â¥é¥¸¥ª¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºòÌë¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ØÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¤«¤ó¤­¤â¥é¥¸¥ª¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤¬¤«¤ó¤­¤â¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤êÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡Ë¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÅ·¿´¤µ¤ó¡¢»î¹çÍâÆü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤éÆÏ