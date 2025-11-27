²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ðË¾Î©²Æ¤¬Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥µ¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤òÌ³¤á¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤È½À¤é¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¡Ì¤æ¤ë¤Õ¤ï¥·¥ç¡¼¥È¡Í¹¥¤­¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Ê³ÑÅÙ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó½÷»Ò¤Ï¹¥¤­¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¡Ö¶¯¤á¤ÊÀÖ¡ß¹õ¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¡×¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Íè·î14Æü