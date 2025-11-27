コスプレーヤーえなこ（31）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ゲーム「荒野行動」ニキシアのコスプレ姿を披露した。「『荒野行動8周年PARTY公式配信』ニキシアのコスプレでMCとして出演してました」とイベント登壇を報告し、コスプレ写真を投稿。えなこは白い素肌にジャケットを羽織り、衣装からは美谷間をチラ見せさせている。「2周年の頃からずっと呼んでいただけて、みんなとお祝いできて嬉しい」と喜びをつづった。