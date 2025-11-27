グラビアアイドル星名美津紀（29）が26日にインスタグラムを更新。近影を投稿した。「あったまる?#いい風呂の日」とコメントし、風呂場でシャワーを手にしたショットを投稿した。肌色の小面積ビキニを着用し、はちきれそうな92センチの美バストをあらわにしている。この姿にフォロワーからは「セクシー過ぎて熱が出そう」「素晴らしいボディと素晴らしく可愛い笑顔」「心臓ドキドキレベルです」とコメントが寄せられている。星名