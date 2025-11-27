元AKB48の板野友美（34）が26日までにインスタグラムを更新。長女が4歳の誕生日を迎えたことを報告した。板野は「愛しい娘の4歳の誕生日。カウントダウンと当日は初のUSJに」と誕生日当日はUSJを満喫したことを報告した。続けて「そして、東京に戻って、ばーばとじーじとパパと皆で誕生日会をしました」と夫のヤクルトスワローズ高橋奎二投手（28）、長女との幸せいっぱいの家族写真を投稿した。また「ケーキやバルーンはベビちん