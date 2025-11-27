TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。「電気イスゲーム2025開幕戦」から一転、衝撃の展開に出演者も驚きの声を上げた。昨年に続き今年も「電気イスゲーム」が開催された。初戦はダイアン津田篤宏と劇団ひとり。双方が電気イスを食らいながら迎えた4回裏。ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んで起き上がらない。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも