09年TBS系ドラマ「おひとりさま」の主題歌「Am I Fallin'in Love?」でメジャーデビューしたことで知られる、シンガー・ソングライター北口和沙（35）が27日、6月14日以来、5カ月ぶりにX（旧ツイッター）を更新。新型コロナウイルスに感染し、一時は会話も困難な状況に陥り引退を覚悟も、徐々に回復し、活動を再開すると発表。来夏には海外でコンサートを開くことも明かした。北口は「2月の活動を最後に、長らく皆さまの前に立てて