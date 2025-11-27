26日夜遅く、秋田市八橋本町でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、26日午後11時10分ごろ、秋田市八橋本町6丁目の市道を車で走っていた20代の男性が、道路にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い住宅までは10メートルほどで、付近には市立体育館や八橋運動公園があり、八橋小学校まで約500メートルです。警察が住民に注意を呼