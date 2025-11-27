モデルの冨永愛（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・ベルとの別れを報告した。「ベルが旅立ちました」と報告。「私の仕事がひと段落した頃病気が発覚し、数ヶ月の間つきっきりで看病できたベルも私を独り占めしたかったんだろうな、って最後の時間を一緒に過ごせて良かった…」とつづった。思い出の写真も添え、「お転婆で人懐っこく、わがままで賢く、優しいベル12年間という短い時間だったけれど、幸せ