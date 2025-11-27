住友生命保険が入社10年程度の中堅以上の社員を対象に、転居を伴う異動をした場合の手当を来年4月から最大60万円に引き上げることが27日、分かった。全国に営業拠点があり、待遇の改善で社員が転勤しやすくする。現在は一時金として6万〜7万5千円を支給している。これを拡充し、年2回の賞与に最大3年にわたって各10万円を上乗せする。若手社員に対しても、現在上限5万5千円の一時金支給を10万円にする。住友生命は全国に約15