北朝鮮と韓国の軍事境界線（MDL）を越えて北朝鮮軍兵士が韓国に亡命したとの噂が、北朝鮮国境地帯の住民の間で静かに広がっている。当局の統制が強まる中、ごく限られた信頼関係の中でのみ交わされているという。先月19日午前、 北朝鮮軍の兵士1人が軍事境界線を越え、韓国側に亡命した。北朝鮮軍兵士の亡命は昨年8月に江原道高城郡で発生した事案以来、約1年2カ月ぶりだ。こうした情報はもちろん、北朝鮮国内では公開されない。し