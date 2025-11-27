宮城県女川町が11月26日、公式Xで発信した「クマ出没情報」が、後に「生成AIによるフェイク画像」に基づく誤通報だったことが判明し、物議を醸しています。通報者自身も画像が偽物と気付かず、本物だと信じて届け出たとされており、善意の市民ですらフェイクに巻き込まれてしまうという、AI時代ならではの新たな危険性が浮き彫りになりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「迅速性」か「正確性」か…