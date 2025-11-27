2026年の干支「午」を祝う、ANNA SUI（アナ スイ）からユニコーンモチーフのハンカチとタオルハンカチが登場！ブルーミング中西株式会社が手掛けるこの特別なアイテムは、干支モチーフをアナスイらしいオーナメント柄で融合させ、華やかでファンタジックな世界観を楽しめます。ギフトにもぴったりのデザインで、2025年12月1日からオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】と一部百