海南省の三亜鳳凰国際空港第3期拡張工事プロジェクトである第3ターミナルビルの建設工事が最終段階に入った。中国新聞網が伝えた。同ターミナルビル建設は海南省の重要プロジェクトで、10月30日に地方政府による工事完了時の検査を終えた。新ターミナルビルは建築面積が約12万平方メートルあり、年間旅客処理能力は延べ1800万人と設計されている。外観は鳳凰が翼を広げた形に似ており、内部のデザインには大海原や砂浜といった海の