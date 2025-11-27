女優の黒木メイサ（37）が27日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。太陽やケーキ、ハートの絵文字を添えた黒木。無防備に寝そべるプライベート写真をアップした。ファンからは「可愛い。ますます好きになってる」「めっちゃ可愛い」「メイサちゃん可愛い」「目が幸せ」「可愛い過ぎるやろ」「思わず画面逆さにして見てしまった」「若々しいお姉さん」「カッコイイと可愛いの大渋滞」などのコメントが寄せられ