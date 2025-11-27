放送作家の野々村友紀子氏（51）が27日までに自身のインスタグラムを更新。女優の北川景子（39）との2ショットを披露した。「11月27日&12月4日（木）23:00〜CX【トークィーンズ】今回のゲストは北川景子さん！取材を担当させていただきました」と書き出すと、自身と北川のピースサインでの2ショットをアップ。「国民的俳優としても妻・母としても憧れしかないあの北川景子さんとどんな話になるんやろう？と最初はドキド