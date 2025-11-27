高市早苗首相、中国の習近平国家主席（新華社＝共同）、トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は26日、トランプ大統領が24日（日本時間25日）に実施した高市早苗首相との電話会談で、台湾問題に関する発言を抑制し、中国を刺激しないよう求めたと伝えた。台湾を巡る日中間の緊張の高まりが米中関係に波及し、貿易交渉に影響が出るのを避けたい考えという。日米電話