¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢»²À¯¤ÎÎ¾ÅÞ¤¬¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×À©Äê¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Î³èÈ¯²½¤òÁÀ¤¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Æü¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬½°±¡¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢»²À¯¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ËË¡À°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤òµá¤á¡¢Ç¯Æâ¤Ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤ÎÅúÊÛ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤âµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¸úÀ­¤Î³ÎÊÝ¤ä·ûË¡¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£¡ÊÁ¦ÅÄÂçÏÂ¡¢¾åÂ¼·òÂÀ¡Ë¡Ö¤³¤ÎË¡°Æ¤¬¡Ê³ÆÅÞ¶¨µÄ¤Î¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°Õ