米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）など複数のメディアは２６日（日本時間２７日）にブルージェイズがパドレスからＦＡになっていたディラン・シース投手（２９）と７年総額２億１０００万ドル（約３２８億円）で合意したと報じた。シースはメジャー７年間で通算６５勝５８敗、防御率３・８８。今季は８勝１２敗、防御率４・５５だった。２１年から５年連続で３０試合以上に先発登板し、２００奪三振以上を記録している。ＭＬ