２０２０年にエンゼルスと７年総額２億４５００万ドル（約３８２億円）の大型契約を結んだエンゼルスのアンソニー・レンドン三塁手が球団と、引退を見据え協議しているとＥＳＰＮのアルデン・ゴンザレス記者が２６日（日本時間２７日）、伝えた。来季は３８００万ドルの契約が残っており、解約金などを含めて協議に入った模様だ。２０１９年ナショナルズで打点王を獲得し初のワールドチャンピオンに貢献したレンドンだったが、