HANA¡¦MOMOKA HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡ËMOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤¬¡¢NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤¬É½¾´¤¹¤ë¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¡ÖÅìµþ¥Í¥¤¥ë¥¨¥­¥¹¥Ý 2025¡×¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ËÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢MOMOKA¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£1996Ç¯¤Ë³«»Ï¤·º£Ç¯¤Ç30²óÌÜ¡£¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£Ç¯ºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¡£¡Ö¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤­¡×¤È