２７日の東京株式市場は日経平均株価が前日比３０９円高の４万９８６８円と続伸して始まり、その後５万円台に乗せた。 前日の米株式市場で主要株価３指数がそろって上昇。ＮＹダウは３１４ドル高となった。１１月のシカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ）が市場予想を下回り、利下げ観測が継続。米株式相場をサポートする要因となり、ハイテク株の一角が買われて米フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２％を超す上