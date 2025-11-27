カウリスが４営業日ぶりに反発している。同社は２６日取引終了後、従来は無配としていた期末一括配当について４円８０銭を実施すると発表しており、これが好感されているようだ。 事業の順調な成長及び経営基盤の安定を踏まえ、株主への利益還元を開始することが可能になったと判断。創業１０周年という節目にあたり、初めて配当を実施することにしたという。 出所：MINKABU PRESS