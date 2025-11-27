ピクセルカンパニーズが安い。同社は２６日の取引終了後、一時会計監査人予定者である監査法人ＫｓＬａｂ．に関し、就任に至らないこととなったと発表。これを嫌気した売りが出た。同法人による契約（受嘱）審査手続きの結果、監査業務を受嘱することは困難だとの判断に至ったとの申し出があったという。ピクセルは後任の一時会計監査人候補者の選定を開始しており、決定次第速やかに公表するとしている。 出所：MINK