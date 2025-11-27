きょう東証グロース市場に新規上場したＨＵＭＡＮＭＡＤＥは、公開価格と同じ３１３０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前９時１９分に公開価格を３１０円（９．９％）上回る３４４０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS