ジモティーは続伸。２６日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１５万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．５１％）、または１億５０００万円。期間は１１月２７日～来年２月１３日。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS