27日朝、秋田市新屋高美町で火事がありました。視聴者から寄せられた午前7時40分ごろの映像では、一般住宅とみられる建物から炎がでているのがわかります。午前9時ごろの秋田放送の情報カメラの映像では、現場付近から白い煙があがっています。今のところ、逃げ遅れやけが人はいない模様です。