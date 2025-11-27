トランスジェニックグループが動兆しきり。マドを開けて買われ寄り付き早々に一時１２％高の２７８円まで駆け上がった。創薬マウス作製受託で高い実績を有しており、企業間連携の動きに積極的なほか、前期買収した子会社の収益貢献などもあり、２６年３月期は営業損益段階からの黒字転換が見込まれている。今年６月、日本国内において「エクソンヒト化マウス」に関する特許が正式に成立、８月には欧州でも特許が成立した。