サイバーステップは大幅続伸している。２６日、子会社が新作Ｗｅｂ３ゲーム「ＳａｂｏｎｇＢｉｒｄｆｉｇｈｔ（サボンバードファイト）」のβサービスを同日から開始すると発表しており、材料視した買いが集まっている。サボンバードファイトは「闘鶏」をモチーフとした、鶏を育成したり、戦わせたりするゲーム。デジタル通貨「ＥｇｇｌｅＥｎｅｒｇｙ」を利用し、ゲーム内