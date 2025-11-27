新グレードに反響多数！マツダは2025年10月9日、ミドルサイズSUV「CX-5」の新グレード「XD Drive Edition」を発表しました。これについて、ユーザーからは高い関心と好意的な評価が寄せられています。約390万円のマツダ新「CX-5」登場！CX-5は2012年に初代が登場し、現行の2代目は2017年にデビュー。以来、継続的な改良が加えられており、2023年には新色の追加やグレード体系の見直しが行われました。【画像】超カッコいい！