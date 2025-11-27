ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（２４）が２６日（日本時間２７日）までにケイトリン・パワーさんと結婚したことをインスタグラムで発表した。サボテンが生い茂った大自然の中で片膝をつき、プロポーズを成功させた新人捕手は新妻と連名で「Ａｌｏｖｅｆｏｒａｌｉｆｅｔｉｍｅ！（一生の愛）Ｍｒ．＆Ｍｒｓ．ｃｏｍｉｎｇｓｏｏｎ…」と喜びをつづった。強打を武器にする将来の正捕手候補は今年５月に待