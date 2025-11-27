横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２７日、雷や突風などに関する気象情報を発表した。神奈川県内は２７日夜の初め頃から２８日明け方にかけ、大気の状態が非常に不安定になる。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけている。気象台によると、日本海を東北東から北東に進む低気圧からのびる前線が２８日朝にかけて関東甲信地方を通過する見込み。神奈川県内は前線に向かって流れ込む暖かく